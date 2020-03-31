Браки и разводы в России предложили приостановить из-за коронавируса

Минюст предложил приостановить регистрацию браков и их расторжение в ЗАГСах в связи с распространением коронавируса в России. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

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В качестве возможной даты переноса предлагается 1 июня. При этом в сообщении отмечается, что в исключительных случаях регистрацию браков можно не откладывать, но отказаться при этом от проведения торжественного мероприятия и не приглашать гостей.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах, 17 пациентов с коронавирусом умерли, 121 человек полностью излечился. За последние сутки выздоровели еще 55 человек.

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