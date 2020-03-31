Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20

В России за все время эпидемии коронавируса зафиксировано 17 летальных случаев. О том, что число умерших пациентов приблизилось к 20, говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram-канале.

За последние сутки в стране зафиксировали 500 новых случаев заражения. Впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. В общей сложности по состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах.

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С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующие меры приняли в 32 субъектах страны. Согласно введенным ограничениям, на улицу запрещено выходить без уважительной причины, среди которых: покупка продуктов и лекарств, выгул собак в 100 метрах от дома, вынос мусора, поездка на работу, получение экстренной медицинской помощи.

В мире более 786 тысяч человек заразились коронавирусом. Из низ 37,8 тысячи скончались, 166 тысяч полностью вылечились. Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зарегистрирована в декабре 2019-го в китайском Ухане.

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