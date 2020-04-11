Россиянка убила мужа в ожидании результатов теста на коронавирус

Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина работала продавщицей в Москве. Ей ограничили перемещение 6 апреля после контакта с инфицированным коронавирусом посетителем магазина.

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Все это время она оставалась в квартире, где также проживал ее гражданский муж. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения. Ее задержали полицейские. Правоохранители сейчас выясняют, что стало причиной конфликта.

Уточняется, что после задержания женщине пришли результаты теста — коронавируса у нее не оказалось.

По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 106 человек умерли, свыше тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

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