Россиянка убила мужа в ожидании результатов теста на коронавирус

Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Женщина работала продавщицей в Москве. Ей ограничили перемещение 6 апреля после контакта с инфицированным коронавирусом посетителем магазина.
Все это время она оставалась в квартире, где также проживал ее гражданский муж. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения. Ее задержали полицейские. Правоохранители сейчас выясняют, что стало причиной конфликта.
Уточняется, что после задержания женщине пришли результаты теста — коронавируса у нее не оказалось.
По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 106 человек умерли, свыше тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения