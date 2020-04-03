Московские таксисты показали способ защититься от коронавируса в машине

Московские таксисты нашли способ работать в условиях пандемии коронавируса и защитить себя от возможного заражения. Нововведение было снято на видео, которое опубликовало издание Baza.

На кадрах показано такси, внутри которого между передними и задними сиденьями натянут прозрачный и плотный экран, который изолирует водителя от пассажира. «В таких машинах вы не только коронавирусом не заболеете, но и шансон из приемника к вам тоже не пробьется», — говорится в публикации.

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