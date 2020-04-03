Запрет московским водителям брать пассажиров прокомментировали

Автор закона о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов прокомментировал запрет водителям брать пассажиров, передает радиостанция «Говорит Москва».

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Депутат отметил, что ограничений по количеству людей в салоне личного транспорта и дистанции между ними нет. Автомобили будут останавливать, только если нарушены правила дорожного движения. При этом сотрудники ГИБДД не наделены правом уточнять цель поездки. При возникновении такой ситуации Щитов рекомендовал гражданам ссылаться на текст указа мэра и закона города. По его словам, дорожные инспекторы могут лишь уточнять, рассказывать и напоминать о соблюдении режима самоизоляции, но не могут применять никаких санкций.

Щитов добавил, что главное требование при передвижении в общественном транспорте — это соблюдать дистанцию в полтора метра. В такси эту норму соблюдать не обязательно.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что по городу на машине якобы можно ездить только в одиночку либо с совместно проживающим членом семьи.

3 апреля автомобилистов в Москве начали останавливать, чтобы узнать цель поездки.

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