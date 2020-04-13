Путину пообещали подготовить почти 100 тысяч коек для зараженных коронавирусом

По всей России планируется развернуть 95 тысяч коек для зараженных коронавирусом. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24».

По словам Голиковой, в стране уже развернуто 40 тысяч коек из планируемых 95 тысяч.

Вице-премьер уточнила, что российские регионы на «три-четыре» недели отстают от Москвы и Московской области по заболеваемости коронавирусом, в связи с чем нужно «активно подготовить коечный фонд».

Материалы по теме Как получить спецпропуск для передвижения по Москве Где оформить документ и куда с ним можно ходить: подробная инструкция

Ранее Голикова заявила, что на текущей и следующей неделе в России произойдет рост заболеваемости коронавирусом. Она добавила, что 72,3 процента числа случаев заражения вирусом приходится на Москву и Московскую область.

Как заявил Путин во время совещания, ситуация с коронавирусом в России ухудшается —болезнь у пациентов становится тяжелее. Президент уточнил, что к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники. Он также допустио, что для борьбы с коронавирусом понадобится задействовать средства Министерства обороны.

Всего в России за последние сутки число новых случаев заражения превысило 2,5 тысячи, таким образом общее число случаев составляет 18 328 в 82 регионах. За весь период эпидемии умерли 148 человек, выздоровели — 1 470.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!