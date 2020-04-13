Путину пообещали подготовить почти 100 тысяч коек для зараженных коронавирусом

По всей России планируется развернуть 95 тысяч коек для зараженных коронавирусом. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24».
По словам Голиковой, в стране уже развернуто 40 тысяч коек из планируемых 95 тысяч.
Вице-премьер уточнила, что российские регионы на «три-четыре» недели отстают от Москвы и Московской области по заболеваемости коронавирусом, в связи с чем нужно «активно подготовить коечный фонд».
Ранее Голикова заявила, что на текущей и следующей неделе в России произойдет рост заболеваемости коронавирусом. Она добавила, что 72,3 процента числа случаев заражения вирусом приходится на Москву и Московскую область.
Как заявил Путин во время совещания, ситуация с коронавирусом в России ухудшается —болезнь у пациентов становится тяжелее. Президент уточнил, что к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники. Он также допустио, что для борьбы с коронавирусом понадобится задействовать средства Министерства обороны.
Всего в России за последние сутки число новых случаев заражения превысило 2,5 тысячи, таким образом общее число случаев составляет 18 328 в 82 регионах. За весь период эпидемии умерли 148 человек, выздоровели — 1 470.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения