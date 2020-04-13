Число госпитализаций тяжелых зараженных коронавирусом в Москве снизилось

Тест-системы по выявлению коронавируса стали эффективнее, и число госпитализаций зараженных в Москве снизилось. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом Владимиром Путиным по поводу ситуации с коронавирусом в стране, передает РИА Новости.

«Мы видим некоторое снижение госпитализации в тяжелой форме. Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше», —

сказал Собянин.

По его словам, сотрудники лабораторий начали делать более качественные выводы, стало меньше брака. Выросло число выявленных случаев заражения.

Градоначальник добавил, что на фоне эпидемии московские власти решили удвоить количество больничных коек для инфицированных и довести их численность до 30 тысяч.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил врачей о возможных ложные результатах тестов на новый вирус. В сообщении говорилось, что из-за этого может вырасти число тяжелобольных. Тогда же вице-мер Анастасия Ракова говорила, что уже сейчас столичные больницы и скорые работают на пределе.

По последним данным, в Москве 11,5 тысячи зараженных. 82 человека скончались, 837 поправились.

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