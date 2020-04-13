Путин описал ситуацию с коронавирусом в России словами «хвастаться особо нечем»

Президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом описал ситуацию с распространением инфекции словами «хвастаться особо нечем», передает «Интерфакс» в понедельник, 13 апреля.
«Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему», — сказал глава государства, подчеркнув, что проблем в связи с пандемией в России очень много.
Вместе с тем, по словам российского лидера, на фоне других стран, столкнувшихся с коронавирусом, Россия «выглядит пока гораздо более предпочтительно». Он связал это с организацией качественной системы здравоохранения в стране и хорошей подготовкой медперсонала.
В ходе совещания Путин также поручил обеспечить врачей всеми средствами индивидуальной защиты. Президент также отметил, что медики должны получать все установленные доплаты за особые условия работы.
По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. С начала пандемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения