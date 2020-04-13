Путин описал ситуацию с коронавирусом в России словами «хвастаться особо нечем»

Президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом описал ситуацию с распространением инфекции словами «хвастаться особо нечем», передает «Интерфакс» в понедельник, 13 апреля.

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«Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему», — сказал глава государства, подчеркнув, что проблем в связи с пандемией в России очень много.

Вместе с тем, по словам российского лидера, на фоне других стран, столкнувшихся с коронавирусом, Россия «выглядит пока гораздо более предпочтительно». Он связал это с организацией качественной системы здравоохранения в стране и хорошей подготовкой медперсонала.

В ходе совещания Путин также поручил обеспечить врачей всеми средствами индивидуальной защиты. Президент также отметил, что медики должны получать все установленные доплаты за особые условия работы.

По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. С начала пандемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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