Путин назвал последствие халатного отношения к борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин назвал последствие халатного отношения чиновников к борьбе с коронавирусом — оно будет считаться преступной халатностью. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 апреля.
«Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.
Российский лидер объяснил разгильдяйством рост числа зараженных в некоторых субъектах. Глава государства потребовал от губернаторов относиться ко всем санитарным требованиям внимательно.
Ранее в понедельник Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. Он посетовал на то, что становится больше пациентов с тяжелыми симптомами.
30 марта глава государства заявлял, что преступной халатностью является
несоблюдение ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения