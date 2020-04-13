Путин назвал последствие халатного отношения к борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин назвал последствие халатного отношения чиновников к борьбе с коронавирусом — оно будет считаться преступной халатностью. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 апреля.

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«Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Российский лидер объяснил разгильдяйством рост числа зараженных в некоторых субъектах. Глава государства потребовал от губернаторов относиться ко всем санитарным требованиям внимательно.

Ранее в понедельник Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. Он посетовал на то, что становится больше пациентов с тяжелыми симптомами.

30 марта глава государства заявлял, что преступной халатностью является

несоблюдение ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах.

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