Путин назвал принятые из-за коронавируса в Москве меры оправданными

Президент России Владимир Путин назвал оправданными меры, принятые в Москве в связи с распространением коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.
Глава государства также заявил о важности не создавать дополнительных проблем для граждан. Для этого, по его словам, необходимо отработать до конца все технические и административные вопросы.
Кроме того, Путин отметил, что пик заражения коронавирусом еще не пройден даже в Москве. «У нас очень много проблем. Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Путин назвал ситуацию с коронавирусом в некоторых регионах России итогом разгильдяйства и предупредил чиновников о об ответственности в случае недоработок.
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 328 случаев заражения вирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения