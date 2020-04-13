Путин назвал принятые из-за коронавируса в Москве меры оправданными

Президент России Владимир Путин назвал оправданными меры, принятые в Москве в связи с распространением коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также заявил о важности не создавать дополнительных проблем для граждан. Для этого, по его словам, необходимо отработать до конца все технические и административные вопросы.

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Кроме того, Путин отметил, что пик заражения коронавирусом еще не пройден даже в Москве. «У нас очень много проблем. Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин назвал ситуацию с коронавирусом в некоторых регионах России итогом разгильдяйства и предупредил чиновников о об ответственности в случае недоработок.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 328 случаев заражения вирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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