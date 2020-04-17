Стартовало крупнейшее испытание препаратов против коронавируса

В Великобритании стартовали масштабные испытания потенциальных лекарств против коронавируса. В тестировании препаратов примут участие тысячи больных COVID-19 по всей стране, сообщает The Guardian.
В проекте, который получил название «Восстановление», будут участвовать более пяти тысяч пациентов в 165 больницах, входящих в систему Национальной службы здравоохранения (NHS). Ученые намерены протестировать основные препараты и получить первые результаты в течение нескольких недель. Медики проверят эффективность гидроксихлорохина, который является менее токсичным видом противомалярийного лекарства хлорохина, препаратов азитромицин, лопинавир+ритонавир. В список лекарств также входит тоцилизумаб — один из иммуномодуляторов, который используется при лечении ревматоидного артрита.
Ученые рассматривают вариант применения плазмы крови от людей, переболевших коронавирусом. Считается, что их организм способен вырабатывать блокирующие SARS-CoV-2 антитела. Список тестируемых лекарств будет расширяться по мере сбора информации и хода исследования. Согласившиеся на испытания пациенты получат либо выбранный случайным образом тестируемый препарат, либо плацебо.
Возглавивший проект профессор Питер Хорби (Peter Horby) из Оксфордского университета (Великобритания) заявил, что «Восстановление» является самым масштабным исследованием на тему коронавируса. «Мы полагаем, что уже в июне сможем получить первые результаты», — подчеркнул Хорби. По его словам, распространяемая в медиа информация о тех или иных препаратах, якобы эффективных против COVID-19, мешает врачам и оказывает на них давление.
В начале апреля президент США Дональд Трамп предложил лечить коронавирус лекарствами от малярии, волчанки и артрита. Политик заметил, что врачи должны использовать гидроксихлорохин, так они в любом случае «ничего не теряют». Представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ответили Дональду Трампу, что рекомендуемый им препарат имеет слишком много побочных эффектов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения