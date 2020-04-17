Стартовало крупнейшее испытание препаратов против коронавируса

В Великобритании стартовали масштабные испытания потенциальных лекарств против коронавируса. В тестировании препаратов примут участие тысячи больных COVID-19 по всей стране, сообщает The Guardian.

В проекте, который получил название «Восстановление», будут участвовать более пяти тысяч пациентов в 165 больницах, входящих в систему Национальной службы здравоохранения (NHS). Ученые намерены протестировать основные препараты и получить первые результаты в течение нескольких недель. Медики проверят эффективность гидроксихлорохина, который является менее токсичным видом противомалярийного лекарства хлорохина, препаратов азитромицин, лопинавир+ритонавир. В список лекарств также входит тоцилизумаб — один из иммуномодуляторов, который используется при лечении ревматоидного артрита.

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Ученые рассматривают вариант применения плазмы крови от людей, переболевших коронавирусом. Считается, что их организм способен вырабатывать блокирующие SARS-CoV-2 антитела. Список тестируемых лекарств будет расширяться по мере сбора информации и хода исследования. Согласившиеся на испытания пациенты получат либо выбранный случайным образом тестируемый препарат, либо плацебо.

Возглавивший проект профессор Питер Хорби (Peter Horby) из Оксфордского университета (Великобритания) заявил, что «Восстановление» является самым масштабным исследованием на тему коронавируса. «Мы полагаем, что уже в июне сможем получить первые результаты», — подчеркнул Хорби. По его словам, распространяемая в медиа информация о тех или иных препаратах, якобы эффективных против COVID-19, мешает врачам и оказывает на них давление.

В начале апреля президент США Дональд Трамп предложил лечить коронавирус лекарствами от малярии, волчанки и артрита. Политик заметил, что врачи должны использовать гидроксихлорохин, так они в любом случае «ничего не теряют». Представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ответили Дональду Трампу, что рекомендуемый им препарат имеет слишком много побочных эффектов.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе

— подробный раздел на сайте Минздрава

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.— сайт стопкоронавирус.рф — информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь — ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь — подробный раздел на сайте Минздрава здесь — телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.



