Белорусы попросили Илона Маска отправить Лукашенко в космос

Жители Белоруссии попросили основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска отправить в космос президента Александра Лукашенко. Высказывания белорусов опубликованы в Twitter.

Так, один из пользователей попросил Маска предоставить Лукашенко ракету, чтобы он улетел. «А если серьезно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Белоруссии по всему миру», — написал Артем Бухал.

Материалы по теме Дубинка — это праздник В Белоруссии продолжаются уличные бои с ОМОНом. Почему Россия признала победу Лукашенко? А из нашего окна Белоруссия видна Европа и США не признают победу Лукашенко и обвиняют его в репрессиях. Чем это грозит его режиму?

Другой пользователь опубликовал фотоколлаж Лукашенко в костюме астронавта Space X. «Билет в один конец, пожалуйста», — написал он.

Также пользователи социальной сети попросили Маска помочь наладить интернет в стране, в работе которого наблюдались сбои в день президентских выборов, а также несколько дней после голосования.

Ранее Маск отреагировал на массовые протесты в Белоруссии в Twitter. Под записью одного из пользователей соцсети, в которой описывается происходящее в Белоруссии, Маск оставил комментарий: «Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?».

По всей Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны несколько тысяч человек.