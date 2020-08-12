Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал протестующих против его переизбрания словами «гуляй, дядя, по улицам и проспектам». Об этом пишет БЕЛТА.

По его мнению, основу протеста составляют «люди с криминальным прошлым и сегодня безработные». «Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо) на работу тем, кто не работает», — сказал Лукашенко.

При этом он предостерег «обуржуазившихся граждан» от выдачи «липовых справок» о трудоустройстве. «Все должно быть честно и порядочно», — резюмировал президент.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.

Всего за три ночи протестов правоохранители задержали около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.