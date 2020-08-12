Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал совещание Совбеза республики в связи с ситуацией в стране. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал Пул Первого.

Белорусский лидер заявил, что сейчас ключевой задачей государственной власти является защита конституционного строя, обеспечение нормальной работы системы управления и безопасности граждан. Другие подробности совещания пока неизвестны.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.

Всего за три ночи протестов правоохранители задержали около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.