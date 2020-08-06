Самый богатый человек мира избавился от миллиона акций своей компании

Самый богатый человек мира Джефф Безос и глава Amazon продал около миллиона акций своей компании на 3,1 миллиарда долларов. Об этом пишет Forbes.

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После уплаты налогов Безос заработал около 2,4 миллиарда долларов. Сделки прошли 3 и 4 августа, пишет издание. За несколько дней до этого Amazon отчитался о росте квартальной выручки на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила 10,3 доллара.

В этом году основатель Amazon уже продал акции на 4,1 миллиарда долларов. Только с января Безос выручил за ценные бумаги около 7,2 миллиарда долларов. На данный момент главе Amazon принадлежит более 54 миллионов акций компании. Его состояние оценивается в 190 миллиардов долларов.

Американский предприниматель через несколько лет может стать первым в мире триллионером. Эксперты уверены, что это произойдет уже к 2026 году.