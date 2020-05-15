В мире появится первый триллионер

Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером. Сейчас он считается богатейшим человеком на планете, сообщает Forbes.

Эксперты сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun уверены, что триллиона долларов состояние Безоса достигнет к 2026 году. Вторым после американца может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь. Сейчас состояние Безоса оценивается примерно в 143 миллиарда долларов. С наступлением пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали.

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Ранее сообщалось, что в 2020 году Безос заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. В то же время состояние двух других бизнесменов из топ-3 сократилось: основатель Microsoft Билл Гейтс обеднел на 8,4 миллиарда долларов, а глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял 28 миллиардов долларов.

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