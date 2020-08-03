Европа и США ополчились на самые технологичные компании мира

Страны Европы и США ополчились на ведущие цифровые компании мира, которые считаются одними из самых технологичных, пишет CNBC. В отношении них хотят изменить принципы налогового и антимонопольного регулирования.

Речь идет о GAFA — так принято называть группу из четырех компаний по первым буквам их названий: Google, Apple, Facebook и Amazon. Их представители в конце июля выступали в американском Конгрессе, который проводит антимонопольное расследование относительно деятельности GAFA на национальном рынке.

Аналогичной позиции придерживаются в Европарламенте. Парламентарии считают, что доминирующее положение цифровых компаний негативно сказывается на конкуренции, развитии инноваций, потребителях и, в конечном счете, на экономике в целом. Собеседники издания из числа депутатов Европарламента полагают, что законодательный орган активизирует разбирательство в отношении GAFA осенью.

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Претензии и опасения европейских и американских законодателей распространяются также за пределы группы крупнейших цифровых компаний. По их мнению, цифровая экономика в целом требует принципиально иного подхода к регулированию, поскольку на нее не распространяются многие стандартные правила. Так, маркетплейсы и магазины приложений для смартфонов занимают слишком большую долю рынка, пользуясь тем, что более мелкие игроки вынуждены сотрудничать с ними.

Помимо этого, на протяжении нескольких последних лет Европа и США говорят о необходимости реформировать налоговое законодательство в отношении прибыли цифровых компаний. Особенности их работы позволяют им регистрироваться в низконалоговых юрисдикциях, таких как Ирландия, и платить налоги в местный бюджет. При этом страны, в которых расположены покупатели их продуктов и услуг (программного обеспечения, подписок на телеканалы и онлайн-кинотеатры) и в которых реально совершаются операции, остаются без налоговых отчислений.

По подсчетам Еврокомиссии, эффективная ставка налога на прибыль для большинства цифровых компаний за последние годы равнялась девяти процентам, в то время как средняя по ЕС ставка составляет 23,2 процента. Сложность в реформировании законодательства заключается в необходимости выработки согласованной позиции всех 27 стран-членов ЕС (чего до сих пор нее было достигнуто), а также в нежелании руководителей крупнейших компаний идти на контакт с властями. Единственным, кто нарушил тенденцию, стал основатель, крупнейший акционер и глава Facebook Марк Цукерберг, выступивший в 2018 году в Европарламенте.