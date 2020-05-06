Европа объединится против США и введет налог

Европа может объединиться против президента США Дональда Трампа и ввести единый налог на прибыль цифровых компаний, пишет CNBC со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Пола Тэнга. Толчком для выработки совместного решения послужит резкое неприятие налога со стороны Трампа.

По словам Тэнга, страны Евросоюза рассматривают возможность введения единого налога на прибыль цифровых компаний — таких как Google и Facebook. Их выручку трудно отследить на национальном уровне из-за того, что продаваемые продукты не привязаны к какой-либо стране. Из-за этого многие подобные корпорации целенаправленно регистрируются в странах с низкими налоговыми ставками, в частности в Ирландии.

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Некоторые страны ввели собственные налоги, среди них Франция, Италия и Австрия, все они начнут применяться со следующего года. Однако попытки внедрить аналогичные меры на общеевропейском уровне пока не увенчались успехом. Весной прошлого года Ирландия, Дания, Швеция и Финляндия заблокировали принятие налога, настаивая на необходимости обсуждения за пределами ЕС.

Теперь государства могут объединиться на фоне критики со стороны Трампа. Ранее американский президент неоднократно заявлял, что существующие в отдельных странах налоги на прибыль цифровых компаний несовершенны. По его мнению, корпорации, зарегистрированные в США, должны платить налог с прибыли за проданные цифровые товары и услуги в собственной стране.

Из-за претензий Трампа применение налога в отдельных странах ЕС удалось приостановить. Однако если к концу 2020 года стороны не придут к соглашению, которое устроило бы и европейские государства, и Вашингтон, налоги вступят в силу.

Более того, за время президентства Трампа США и ЕС успели вступить в целый ряд конфликтов в экономической, политической и оборонной сферах. Это вызывает раздражение в Брюсселе и повышает вероятность того, что члены Евросоюза будут действовать сообща в вопросе нового налога вопреки американскому президенту, отмечает Тэнг.

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