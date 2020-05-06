В США рассказали о главной угрозе в лице Китая

Кандидат на пост директора национальной разведки США конгрессмен Джон Рэтклифф рассказал об угрозах для страны: главная представляется в лице Китая. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я считаю, что наибольшую опасность для нас представляет именно эта страна», — заявил он. По мнению Рэтклиффа, об этом говорит не только вспышка коронавирусной инфекции, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Пекин, но и вопросы кибербезопасности. Конгрессмен подчеркнул, что американская сторона не хочет, «чтобы авторитарный китайский режим устанавливал свои правила на мировом рынке».

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3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается. После этого он воздержался от ответа на вопрос, было ли распространение инфекции намеренным или связано с неким инцидентом.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Президент США Дональд Трамп на схожий вопрос ответил, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся у него информацию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,66 миллиона зараженных, 257 288 пациентов скончались, а 1,19 миллиона человек выздоровели.

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