Китай приготовился к созданию ядерной триады вслед за Россией и США

Китай приготовился к завершению создания собственной ядерной триады. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на военный источник.

По данным газеты, уже в 2020 году в КНР может завершиться разработка стелс-бомбардировщика Xian H-20, которая велась несколько лет. После этого Китай вслед за Россией и США получит возможность запускать ядерные ракеты с воздуха, суши и моря. В зоне поражения окажутся в том числе Австралия, Япония и Корейский полуостров.

По данным собеседника издания, сверхзвуковой бомбардировщик могут показать в ноябре на авиасалоне AirShow China в Чжухае. Ожидается, что мероприятие станет для китайских властей способом заявить, что эпидемия коронавируса, которая охватила страну в начале 2020 года, не столь сильно повлияла на местные предприятия оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что из-за замедления деловой активности на фоне пандемии коронавируса показатели наиболее развитых экономик мира в 2020 году будут худшими со времен Великой депрессии 1930-х годов. Китай, который является второй экономикой мира, покажет самый низкий экономический рост за всю историю наблюдений.

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