Трамп заявил о распространении коронавируса из китайской лаборатории

Президент США Дональд Трамп получил информацию, указывающую на происхождение коронавируса в лаборатории в китайском Ухане. Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме, передает «Интерфакс».

По его словам, инфекция действительно могла начать распространяться из Уханьского института вирусологии. При этом американский лидер отказался сообщить какие-либо детали, подтверждающие эту теорию.

Глава государства добавил, что это не единственная версия о происхождении вируса. «У нас будут ответы сравнительно скоро», — пообещал он.

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Версию о том, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, упомянула Fox News. Аналогичную версию выдвигала и британская Daily Mail. Китай опровергает все слухи о том, что коронавирус разрабатывался в лаборатории.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 мая, в мире более 3,27 миллиона зараженных коронавирусом, из них 232 тысячи скончались, более 1 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. В России заразились 106 498 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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