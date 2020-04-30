США рассказали о сокрывшем данные о коронавирусе Китае

Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе. Он призвал привлечь внимание к проблеме во время разговора в эфире Fox News.

«Мы знаем, что Коммунистическая партия Китая не была честна. Мы знаем, что, когда врачи пытались рассказать об этом, им не позволяли. Мы знаем, что Пекин выгнал американских журналистов. Мы знаем, что они пытались скрыть информацию», — подчеркнул он. По словам Помпео, в итоге Китай понесет ответственность за утаенные данные.

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29 апреля президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Есть предположение, будто ВОЗ знала о существовании лабораторий в китайском Ухане.

Ранее в апреле нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. По его словам, SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ, пытаясь создать вакцину против СПИДа. Позже его версию подтвердил и российский ученый Петр Чумаков, который рассказал, что специалисты уханьской лаборатории делали «совершенно безумные вещи».

До этого американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. США призвали Китай раскрыть полную информацию о первом заражении вирусом.

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