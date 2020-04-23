Российский ученый рассказал о безумных экспериментах китайцев с коронавирусом

Китайские ученые более 10 лет проводили безумные эксперименты с коронавирусом в лаборатории в Ухане. Об этом заявил в интервью «Московскому комсомольцу» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, профессор Петр Чумаков.

По его словам, специалисты уханьской лаборатории занимались разработкой различных вариантов коронавируса якобы в целях изучения их патогенности. «Они делали совершенно безумные, на мой взгляд, вещи: к примеру, вставки в геном, которые придавали вирусу способность заражать клетки человека», — рассказал российский ученый.

Он допустил, что в Ухане могли работать над созданием вакцины от ВИЧ, не имея никакого злого умысла. «Хотя никто не исключает, что за спиной ученых стояли кураторы, которые направляли действия в другом, нужном им направлении», — добавил Чумаков.

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Как отметил эксперт, пока не стоит никого обвинять, однако необходимо провести серьезное расследование. По его мнению, существует вероятность, что в итоге в распространении вируса обвинят отдельных китайских ученых. «Но не исключено, что среди виновных могут оказаться и американские консультанты», — предположил он.

Ранее в апреле нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. По его словам, SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ, пытаясь создать вакцину против СПИДа.

До этого американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований.

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