Трамп поручил расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая

Президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Предполагается, что они могли скрыть информацию о коронавирусе, сообщает NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Мы недовольны этой ситуацией, потому что верим: эпидемию можно было остановить быстрее, и [коронавирус] не распространился бы по всему миру», — цитирует издание американского лидера. Источники отметили, что есть предположение, будто ВОЗ знала о существовании лабораторий в китайском Ухане.

Расследованием займутся Агентство национальной безопасности, Разведывательное управление Министерства обороны США и ЦРУ. Они изучат информацию от источников, спутниковые снимки и другие данные, чтобы вынести свой вердикт на их основе.

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Ранее в апреле нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. По его словам, SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ, пытаясь создать вакцину против СПИДа. Позже его версию подтвердил и российский ученый Петр Чумаков, который рассказал, что специалисты уханьской лаборатории делали «совершенно безумные вещи».

До этого американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. США призвали Китай раскрыть полную информацию о первом заражении вирусом.

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