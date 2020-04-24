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В США призвали Китай раскрыть обстоятельства первого заражения коронавирусом

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Фото: Reuters

Власти Китая должны раскрыть обстоятельства первого заражения человека коронавирусом нового типа, чтобы избежать дальнейшего распространения конспирологических теорий на этот счет. К этому их призвало американское издание The Washington Post.

Как отмечает газета, на фоне распространяющихся сообщений о том, что коронавирус якобы специально был разработан в лаборатории в городе Ухане, который стал первым очагом инфекции, Китай обязан, ради собственного блага и блага всего мира, провести тщательное расследование относительно того, как именно началась эпидемия. При этом к расследованию должны быть привлечены и иностранные специалисты, чтобы сделать его максимально открытым, а его результаты — более достоверными.

Так, по словам директора Центра безопасности в области здравоохранения при Университете имени Джонса Хопкинса Тома Инглесби (Tom Inglesby), китайские специалисты должны подробно описать все исследования, которые они проводили в этой области в последнее время, а власти страны обязаны открыть доступ к этим документам. «Чрезвычайно важно понять, как именно началась эта пандемия», — подчеркнул он.

По данным The Washington Post, большинство ученых в мире, а также аналитики при правительствах США и Великобритании скептически относятся к теориям о том, что коронавирус был специально произведен в лаборатории, однако нынешняя политика КНР только способствует появлению подобных спекуляций.

Ранее в апреле нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. По его словам, SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ, пытаясь создать вакцину против СПИДа. Позже его версию подтвердил и российский ученый Петр Чумаков, который рассказал, что специалисты уханьской лаборатории делали «совершенно безумные вещи», например, вставки в геном, которые придавали вирусу способность заражать клетки человека.

До этого американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований.

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