Кремль высказался на тему искусственного происхождения коронавируса

Все утверждения об искусственном происхождении нового коронавируса не имеют доказательств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 22 апреля.

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Он подчеркнул, что пока по этому вопросу нет достаточной информации, и призвал не оперировать бездоказательными обвинениями в чей-либо адрес.

20 апреля издание Scimex, ссылаясь на ряд экспертов в области вирусологии и иммунологии, опровергло искусственное происхождение коронавируса. Между тем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вирус имеет животное происхождение.

17 апреля сообщалось, что разведка США проверяет версию о появлении инфекции в лаборатории китайского Уханя.

В марте ученые Научно-исследовательского института Скриппса после анализа генома нового коронавируса пришли к заключению, что он возник в результате естественной эволюции.

За последние сутки в России выявлено более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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