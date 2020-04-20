Опровергнуто искусственное происхождение коронавируса

Заявления о том, что вирус SARS-CoV-2 искусственного происхождения, не имеют под собой оснований, пишет издание Scimex, ссылаясь на ряд экспертов в области вирусологии и иммунологии. В то же время существует ряд веских доводов в пользу того, что вирус появился в результате естественных мутаций, которые не могли быть созданы в лаборатории.

По словам иммунолога Найджела Макмиллана (Nigel McMillan) из Института здоровья Мензиса в Квинсленде (Австралия), при проектировании вируса не имеет смысла изменять последовательности в его геноме, поскольку это в подавляющем большинстве случаев приведет к ухудшению функции генов. В настоящий момент не существует надежных методов, которые бы позволили предсказать, какие мутации приведут к положительному эффекту.

Как «Лента.ру» писала ранее, у SARS-CoV-2 имеются ранее неизвестные особенности в гене, который кодирует рецептор, связывающий домен (RBD), позволяющий патогену инфицировать клетку. Мутации в RBD делают его настолько эффективным, что этого нельзя было бы добиться на сегодняшнем уровне развития биотехнологий.

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Эволюционный вирусолог Сиднейского университета Эдвард Холмс (Edward Holmes) объясняет, что источником SARS-CoV-2 согласно необоснованным опасениям мог стать Институт вирусологии WIV в Ухане (провинция Хубэй), где хранится ближайший родственник патогена — вирус летучей мыши RaTG13. Однако уровень расхождения генома RaTG13, чьи образцы были взяты из китайской провинции Юньнань, и генома SARS-CoV-2 эквивалентен 20-50 годам эволюционных изменений, поэтому вирус летучей мыши не мог стать прямым предком возбудителя COVID-19. Непосредственный источник SARS-CoV-2 все это время находился в дикой среде.

Руководители WIV еще в марте показали, что между лабораторными образцами и вирусами, выделенными из пациентов с COVID-19, нет соответствий, которые могли бы вызвать опасения.

Вирусы могут естественным образом мутировать где угодно: в организме животных, в людях или даже в лабораторных клеточных культурах. В случае SARS-CoV-2 ключевую роль могло сыграть промежуточное животное-посредник, например, собака. Пока еще неизвестно, произошли ли мутации, приведшие к пандемии, до того, как коронавирус перешел на человека или уже после.

Ученые всего мира заявляют, что неоднократно предупреждали о SARS и MERS-подобной пандемии задолго до COVID-19, поэтому появление SARS-CoV-2 не является неожиданностью.

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