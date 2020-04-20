Объяснена «странность» коронавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил заявление о том, что коронавирус странное для классической эпидемиологии явление. Об особенностях инфекции он рассказал в эфире НСН.

По мнению специалиста, отличительной особенностью COVID-19 стало то, что у зараженных развивается скрытая инфекция хронического типа. «Я не думаю, что мы имеем дело с чем-то неведомым. Коронавирусы широко распространены в животном мире. Они дают скрытую инфекцию хронического типа. А большинство респираторных вирусов таких инфекций не дают. Коронавирусы надо изучать, для этого нужны в достаточном количестве тест-системы на выявление антител», — добавил вирусолог.

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Ранее инфекционист Владимир Никифоров сказал, что вирус «не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ». Он подчеркнул, что из-за несоответствия состояния больного и его самочувствия, этот вирус «странный».

В России за последние сутки зафиксировано 4268 случаев заражения коронавирусом. Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Большинство зараженных вирусом находятся в Москве и Московской области. В столице насчитывается 26 350 инфицированных, из них 2026 зарегистрированы за последние сутки. 1838 человек вылечились. 204 пациента скончались от осложнений. В Московской области насчитывается 578 зараженных коронавирусом.

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