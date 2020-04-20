Коронавирус назвали странным

Коронавирус — странное для классической эпидемиологии явление. Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» рассказал инфекционист Владимир Никифоров.

По его словам, этот вирус «не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ». Он пояснил, что врачи не понимают несоответствие состояния больного и его самочувствия: анализы говорят, что «пациент должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо». Однако, добавил он, несмотря на мнимое благополучие, в дальнейшем в таких случаях идет «катастрофический обвал».

Помимо этого, врач отметил, что при коронавирусной инфекции на рентгеновских снимках не видно воспаления легких.

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное — все страшно», — резюмировал Никифоров.

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. По его словам, распространяя вирус, такие люди делают то, что должна делать вакцина — проводят коллективную иммунизацию.

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