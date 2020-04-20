Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.

По его словам, распространяя вирус, такие люди делают то, что должна делать вакцина. «Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — пояснил он.

Ершов отметил, что считает таких пациентов не бессимптомными больными, а здоровыми носителями инфекции. «Их очень много, в России таких 50 процентов. В основном, молодые люди, дети», — уточнил он.

По последним данным, в России с начала эпидемии заболели 42 853 человека, умерли 389. За 19 апреля в стране выявили 6 060 случаев инфицирования.

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