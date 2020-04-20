Названа причина развития тяжелой формы коронавируса

Международная группа ученых заметила негативное влияние реакции иммунной системы на протекание болезни COVID-19. Исследование было опубликовано в научном журнале Journal of Experimental Medicine.
Тяжелые формы коронавирусной болезни связали с активной реакцией организма на инфекцию. В результате вскрытия трех умерших от COVID-19 пациентов специалисты зафиксировали следы аномальной активности иммунных клеток нейтрофилов. Данные клетки обычно первыми реагируют на появление инфекции в организме, захватывают и уничтожают микробов. Кроме того, нейтрофилы способны вырабатывать структуры, называемые «нейтрофильными экстраклеточными ловушками» (НЭЛ). Они также могут соединяться с вирусами и ликвидировать их.
Ученые называют аномальное скопление нейтрофилов причиной разрушения легочных клеток и других органов. Повышенная активность НЭЛ может усугубить ход болезни и привести к летальному исходу. В подтверждение этой версии медики нашли в крови умерших пациентов следы нейтрофилов.
Если гипотеза специалистов будет апробирована клиническими исследованиями, то борющиеся с COVID-19 врачи будут пытаться искусственно тормозить активность иммунных клеток у пациентов. В этом случае больным придется вводить препараты, которые замедляют активность НЭЛ. Медики заметили, что в настоящий момент лекарства, способные ингибировать нейтрофилы, либо произведены, либо находятся в стадии разработки.
Ранее о негативном влиянии иммунной системы на ход заболевания коронавирусом рассказали российские медики. Хирург-онколог больницы Управления делами президента России, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом, Андрей Атрощенко заметил, что гиперреакция иммунитета вызывает «цитокиновый шторм», который может навредить лечению.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения