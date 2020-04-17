Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Андрей Атрощенко хирург-онколог больницы Управления делами президента России, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом.
По его словам, подобная гиперреакция иммунитета — так называемый «цитокиновый шторм» — может привести к «опасным состояниям, вплоть до реанимации».
«Агрессия этой болезни кроется в реакции иммунитета. Принимаю человека, который себя достаточно неплохо чувствует. Компьютерная томограмма легких у него тоже относительно нормальная. А через три-четыре дня пациент ухудшается, вплоть до реанимации», — рассказал Атрощенко.
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, около 200 пациентов с коронавирусом умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения