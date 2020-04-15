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Ведущий пульмонолог России дал рекомендации по профилактике коронавируса

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ведущий пульмонолог России, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в интервью порталу «Православие.ру».

По его словам, в первую очередь необходимо соблюдать основные рекомендации специалистов: избегать контактов с людьми и соблюдать дистанцию, носить маски, мыть руки, закрывать лицо при кашле, следить за гигиеной полости носа и горла. Последний пункт он особенно выделил, назвав слизистые «входными воротами» для вируса.

«Я настойчиво советую: вернувшись, промойте нос, глубоко прополоскайте горло, удалите слизь, которая там скопилась, с тем чтобы вместе с этой слизью удалить в том числе и вирусные частицы, пропускаемые нами через дыхательные пути», — сказал врач, уточнив, что промывание надо сделать просто теплой воды.

Он рекомендовал принимать витамины А, Е, С и D, применять солевые растворы и цинкосодержащими, железосодержащими минералами, которые помогают управлять окислительным процессом в организме. Все это поможет человеку укрепить защитные механизмы слизистых. Также есть некоторые иммунные препараты, способные поднять мукозальный иммунитет (то есть слизистой носа, горла, трахеи и крупных бронхов).

Чучалин отметил влияние питания на здоровье и указал на пользу фруктов и овощей. Он выделил морковь как помощник в укреплении иммунитета слизистых. «Лично я очень люблю мед, и всем, особенно сейчас, рекомендую его, потому что он позволяет хорошо очистить слизистые», — добавил пульмонолог.

Ранее сообщалось, что вирус можно принести домой на подошве, поэтому обувь надо обязательно снимать на входе. На резине инфекция остается жизнеспособной до пяти дней. Также россиянам посоветовали чаще делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами, хорошо проветривать комнаты, избегать встречи с курьерами и оплачивать покупки онлайн.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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