Ведущий пульмонолог России дал рекомендации по профилактике коронавируса

Ведущий пульмонолог России, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в интервью порталу «Православие.ру».

По его словам, в первую очередь необходимо соблюдать основные рекомендации специалистов: избегать контактов с людьми и соблюдать дистанцию, носить маски, мыть руки, закрывать лицо при кашле, следить за гигиеной полости носа и горла. Последний пункт он особенно выделил, назвав слизистые «входными воротами» для вируса.

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«Я настойчиво советую: вернувшись, промойте нос, глубоко прополоскайте горло, удалите слизь, которая там скопилась, с тем чтобы вместе с этой слизью удалить в том числе и вирусные частицы, пропускаемые нами через дыхательные пути», — сказал врач, уточнив, что промывание надо сделать просто теплой воды.

Он рекомендовал принимать витамины А, Е, С и D, применять солевые растворы и цинкосодержащими, железосодержащими минералами, которые помогают управлять окислительным процессом в организме. Все это поможет человеку укрепить защитные механизмы слизистых. Также есть некоторые иммунные препараты, способные поднять мукозальный иммунитет (то есть слизистой носа, горла, трахеи и крупных бронхов).

Чучалин отметил влияние питания на здоровье и указал на пользу фруктов и овощей. Он выделил морковь как помощник в укреплении иммунитета слизистых. «Лично я очень люблю мед, и всем, особенно сейчас, рекомендую его, потому что он позволяет хорошо очистить слизистые», — добавил пульмонолог.

Ранее сообщалось, что вирус можно принести домой на подошве, поэтому обувь надо обязательно снимать на входе. На резине инфекция остается жизнеспособной до пяти дней. Также россиянам посоветовали чаще делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами, хорошо проветривать комнаты, избегать встречи с курьерами и оплачивать покупки онлайн.

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