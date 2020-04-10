Оценена вероятность принести коронавирус домой на обуви

Коронавирусная инфекция может быть занесена домой на подошве обуви, если ее не снять сразу же по возвращении. Такую оценку дали эксперты в очередном выпуске программы How Clean Is Your House, опубликованном на сайте телеканала Channel 4.
В связи с этим врач скорой помощи Джавид Абдельмонейм (Javid Abdelmoneim) и вирусолог Лиза Кросс (Lisa Cross) порекомендовали выбрать только одну пару обуви для выхода на улицу во время пандемии коронавируса.
Они также посоветовали оставлять обувь в одном и том же месте в прихожей, вне жилого пространства. «Как только вы заходите в дом, немедленно разувайтесь. Большинство пар обуви имеет резиновую подошву без пор, на которой вирус способен прожить до пяти дней», — пояснили специалисты.
Помимо этого, по возвращении домой эксперты призывают снимать всю уличную одежду и отправлять ее в стирку, поскольку вирус живет на поверхности ткани до 24 часов.
Ранее в апреле главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева оценила вероятность принести домой коронавирусную инфекцию на поверхности одежды. «На одежде можно принести вирус. Контактный путь — он существует. Поэтому одежда также может быть источником», — заявила эксперт. Однако, по словам Ткачевой, не стоит поддаваться панике и проводить специальную санитарную обработку одежды.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения