Оценена вероятность принести коронавирус домой на обуви

Коронавирусная инфекция может быть занесена домой на подошве обуви, если ее не снять сразу же по возвращении. Такую оценку дали эксперты в очередном выпуске программы How Clean Is Your House, опубликованном на сайте телеканала Channel 4.

В связи с этим врач скорой помощи Джавид Абдельмонейм (Javid Abdelmoneim) и вирусолог Лиза Кросс (Lisa Cross) порекомендовали выбрать только одну пару обуви для выхода на улицу во время пандемии коронавируса.

Они также посоветовали оставлять обувь в одном и том же месте в прихожей, вне жилого пространства. «Как только вы заходите в дом, немедленно разувайтесь. Большинство пар обуви имеет резиновую подошву без пор, на которой вирус способен прожить до пяти дней», — пояснили специалисты.

Помимо этого, по возвращении домой эксперты призывают снимать всю уличную одежду и отправлять ее в стирку, поскольку вирус живет на поверхности ткани до 24 часов.

Ранее в апреле главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева оценила вероятность принести домой коронавирусную инфекцию на поверхности одежды. «На одежде можно принести вирус. Контактный путь — он существует. Поэтому одежда также может быть источником», — заявила эксперт. Однако, по словам Ткачевой, не стоит поддаваться панике и проводить специальную санитарную обработку одежды.

