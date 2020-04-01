Оценена вероятность принести коронавирус домой на одежде

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева оценила вероятность принести домой коронавирусную инфекцию на поверхности одежды. Ее мнение приводит «Москва 24».
«На одежде можно принести вирус. Контактный путь — он существует. Поэтому одежда также может быть источником», — заявила эксперт. Она также предупредила, что вирусная инфекция способна задерживаться на поверхностях достаточно долгое время — до трех суток.
Однако, по словам Ткачевой, не стоит поддаваться панике и проводить специальную санитарную обработку одежды. Ношенные в течение дня вещи рекомендуется повесить «где-то отдельно» — через два дня вирус погибнет естественным путем.
Кроме того, отмечается, что одежду необходимо стирать при температуре 60 градусов, при этом дополнительно кипятить не стоит.
В апреле 2019 года марка Levi’s дала рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды. По словам специалистов, нет необходимости стирать джинсы часто: достаточно делать это один раз в месяц. «Деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и энергию», — объяснили они.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения