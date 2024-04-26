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09:10, 26 апреля 2024Экономика

России предложили выход из лабиринта санкций

ВШЭ: России может быть полезен опыт Ирана для выхода из лабиринта санкций

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Опыт адаптации к санкциям и выхода из них других стран, таких как Иран и Китай, может быть полезен для России. Об этом со ссылкой на доклад «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье» Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ пишет РБК.

В документе отмечается, что не существует однозначного подхода к вопросу эффективности санкций. Политологи и экономисты предлагают оценивать их с разных точек зрения — по достижению политических целей или масштабам экономического ущерба. Всего за период с 1950 по 2022 год насчитывается 1325 кейсов санкций. По данным Global Sanctions Database (GSDB), частично или полностью достигли своих целей 62 процента из них, в 8 процентах случаем ситуация разрешилась переговорами, и почти треть кейсов (30 процентов) оказались неэффективными.

Большинство из ограничений в мировой истории были направлены против малых бедных экономик, поэтому использовать прошлый опыт для ситуации России можно с большими оговорками, подчеркивают исследователи ВШЭ. Выделяется в этом плане Иран — на момент введения санкций в 1979 году экономика страны занимала 0,9 процента от мировой, к тому же республика, как и Россия, сильно зависит от экспорта нефти, подчеркнули эксперты. Авторы доклада считают, что власти государства провели успешную политику адаптации к жестким ограничениям. Важным результатом стала диверсификация экономики — сократился экспорт сырья (топливо, руда) и увеличились поставки за рубеж продуктов его переработки (пластик, металлы, стекло).

Среди других мер по адаптации Ирана к санкциям эксперты ВШЭ отметили полулегальный и нелегальный экспорт нефти (в том числе с использованием собственного танкерного флота и путем перегрузки нефти на иностранные суда в нейтральных водах), появление запретительных пошлин на ввоз автомобилей с пробегом и импортозамещение производства машин в стране, а также ввоз промышленного оборудования по параллельному импорту. Республика также переориентировалась на внешнюю торговлю в национальных валютах со странами, не присоединившимися к санкциям, и ввела государственное стимулирование неэнергетического экспорта и малого и среднего бизнеса.

Авторы доклада рассматривают и опыт Китая, так как экономика КНР на момент введения санкций в 1989 году находилась на сопоставимом с современной Россией уровне. КНР после введения ограничений со стороны стран Запада провела глобальные реформы, направленные на «разгосударствление» экономики. Кроме того, Пекин принял меры для привлечения в страну прямых иностранных инвестиций.

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