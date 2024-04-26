Звезда КВН потерял сознание в больнице после операции

Комик Мусагалиев потерял сознание после операции по прочистке пазухи носа

Популярный российский комик и телеведущий, звезда КВН Азамат Мусагалиев рассказал, что потерял сознание вскоре после операции в больнице. О неприятном случае он рассказал в шоу «Я себя знаю!», видео доступно во «ВКонтакте».

Юморист отметил, что ему чистили пазуху носа под местным наркозом. Однако на следующее утро Мусагалиев заметил, что на щеке у него возник отек фиолетового цвета. Оперировавший комика врач заявил, что ему нужно вынуть из носа тампон, сделанный из бинтов. При этом, по словам юмориста, бинты были достаточно длинными.

«В одну ноздрю он вводил мне какую-то жидкость, чтобы облегчить это, ведь бинт имеет свойство прилипать к стенкам полости. А в другую ноздрю ничего не влил», — рассказал Мусагалиев о процедуре. Когда доктор начал вынимать бинт из второй ноздри, юмористу стало больно.

В какой-то момент комик потерял сознание и упал. Когда он очнулся, то врач заявил, что пациенту стало плохо, так как во время вытягивания бинта у него оторвался волос из ноздри. «Кошмар просто», — высказался Мусагалиев о ситуации.

Ранее участник шоу «Comedy Баттл» и «Однажды в России» на ТНТ Александр Ваш в проекте «Я себя знаю!» рассказал о постыдном случае на приеме у проктолога. По словам комика, ситуация произошла из-за присутствия в кабинете девушки-практикантки.