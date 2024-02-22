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20:32, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда шоу на ТНТ рассказал о постыдном случае у проктолога

Кадр: Азамат Мусагалиев / «ВКонтакте»

Популярный российский юморист, звезда шоу «Comedy Баттл» и «Однажды в России» на ТНТ Александр Ваш рассказал о постыдном случае, произошедшем с ним на приеме у проктолога. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Я себя знаю!», доступном во «ВКонтакте».

Ваш рассказал, что ходит к одному специалисту-проктологу. Придя на очередной прием, комик заметил, что вместе с медиком в кабинете сидела молодая девушка. Ваш уточнил, что она была практиканткой.

Специалист попросил юмориста сесть в неудобную для него позу с поднятыми ногами и провел все необходимые манипуляции. «Комфортно ли это все при девушке? *** [Блин], очень нет», — посетовал комик.

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После того как прием закончился, Ваш встретился с девушкой-практиканткой в коридоре. Та заявила, что узнала комика, и попросила сделать с ним фотографию. «Беззащитное состояние, в котором я не хотел бы, чтобы меня кто-то видел. Особенно тот, кто меня знает. Я еще как-то пошутил: "С лицом [хотите] сфотографировать?"» — описал свои эмоции комик. Ведущий шоу Азамат Мусагалиев назвал сложившуюся ситуацию стыдной.

Ранее звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ юмористка Варвара Щербакова рассказала о необычной переписке с гинекологом. Она пожаловалась, что не может открывать чат с врачом из-за содержащихся в нем материалов.

Ваш принимал участие в таких юмористических шоу на ТНТ, как «Однажды в России», «Comedy Баттл», «Открытый микрофон» и «Импровизация. Команды». Также он снимался в выпусках юмористического YouTube-шоу «Парни пробуют», выходившего на канале Smetana TV.

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