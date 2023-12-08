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14:48, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о необычной переписке с гинекологом

Варвара Щербакова

Варвара Щербакова. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Популярная юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ Варвара Щербакова рассказала о необычном сообщении от гинеколога. Подробности их переписки она раскрыла в выпуске шоу «Женский форум», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Юмористка рассказала, что в чате в WhatsApp пригласила врача на выступление. Гинеколог отказалась, а после прислала необычную фотографию Щербаковой, сделанную во время одного из приемов. «[Мой половой орган] в раскрытом виде, [там] фонарем подсвечено, сфотано. И она мне зачем-то это присылала», — рассказала комикесса.

Щербакова призналась, что до сих пор не понимает, для чего врач отправила ей такой снимок. Она пожаловалась, что теперь из-за этого не может открывать при ком-то переписку с гинекологом.

Ранее Щербакова рассказала, что в 20 лет она прибегла к опасному способу похудения. По ее словам, тогда ей удалось сбросить 10 килограмм за месяц. При этом у нее началось кровотечение, представлявшее угрозу для жизни.

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