Звезда шоу на ТНТ рассказала об опасном похудении

Юмористка Варвара Щербакова рассказала, что похудела благодаря правильной диете

Популярная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала, что смогла похудеть благодаря правильно подобранной диете. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Щербакова рассказала, что пробовала разные диеты. Например, когда ей было около 20 лет, она придерживалась образа питания, который помог сбросить лишний вес, но оказался опасен для здоровья. «Я худела много лет назад, и это очень плохо отразилось на моем организме. Это была просто очень неграмотная диета. Я похудела очень сильно и быстро, за месяц я скинула 10 килограммов», — рассказала юмористка.

Звезда «Женского стендапа» добавила, что после такого быстрого похудения у нее нарушился менструальный цикл. Обратившись к врачу-гинекологу, Щербакова узнала, что сильное кровотечение, которое не прекращалось у нее на протяжении месяца, представляло угрозу для жизни.

Со временем, по словам юмористки, ей удалось найти подходящую для себя диету. «Если вы хотите похудеть, нужно просто сидеть на диете и придерживаться той диеты, которая вам придется по душе, которая будет для вас гармонична и комфортна», — заключила юмористка.

Ранее Щербакова в проекте «Женский клуб с Анфисой Чеховой» призналась, что не может принять и полюбить свое тело. Она также рассказала, что в юности подвергалась травле из-за фигуры.