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20:23, 18 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка рассказала о комплексах из-за внешности

Юмористка Варвара Щербакова рассказала, что комплексует из-за своей фигуры

Кадр: «ТНТ Смотри еще!» / YouTube

Российская юмористка, звезда популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала, что комплексует из-за внешности. В проекте «Женский клуб с Анфисой Чеховой» комикесса раскрыла, что не принимает свое тело и не может его полюбить. Выпуск вышел во «ВКонтакте».

Щербакова пояснила, что старается принять свою фигуру, однако это не удается ей до конца. «Я к своему телу так отношусь... Я не люблю его. Оно мне не нравится. Мне хочется его изменить», — поделилась она. Юмористка также призналась, что ей сложно представить, что ее внешность может нравиться мужчинам.

Кроме того, она отметила, что в юности регулярно подвергалась травле из-за своей фигуры. «Я плакала, меня обижали. Я столько знаю синонимов к слову "толстая"», — сказала комикесса.

Ранее Щербакова заявила, что сталкивается с критикой своей внешности со стороны зрителей и подписчиков. По словам комикессы, подобные негативные сообщения чаще всего ей отправляют мужчины. Юмористка подчеркнула, что женщины, наоборот, пишут ей теплые слова.

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    Олег Давыдов
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