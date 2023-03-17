Популярная юмористка рассказала о критике ее внешности мужчинами

Юмористка Щербакова рассказала, что получает от мужчин сообщения с критикой ее внешности

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова призналась, что сталкивается с критикой ее внешности со стороны зрителей и подписчиков. Об этом она рассказала в интервью Woman.ru.

По словам Щербаковой, в социальных сетях она получает много сообщений, в которых мужчины резко высказываются о ее внешности. «В директе от мужчин я получаю много хейта», — сказала она. При этом юмористка отметила, что женщины, наоборот, пишут ей теплые слова.

Звезда ТНТ добавила, что сама критически оценивает свою внешность и за время работы в «Женском стендапе» ее отношение к себе не поменялось. «Зрители и подписчики не дают расслабиться», — уточнила она.

Ранее Щербакова рассказала об отношениях участниц «Женского стендапа». Юмористка сообщила, что в шоу присутствует конкуренция, однако так как проект не соревновательный, зрители этого не видят.

Перед этим Щербакова заявила, что неоднократно сталкивалась с несправедливостью во время участия в КВН. Юмористку до сих пор возмущает тот факт, что в 2017 году ее команду «Женская сборная Хабаровского края» не взяли в четвертьфинал Премьер-лиги КВН. Она считает, что это было «ужасно несправедливо».