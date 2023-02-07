Популярная юмористка рассказала о несправедливости в КВН

Юмористка Щербакова заявила, что много раз сталкивалась с несправедливостью в КВН

Популярная юмористка, бывшая участница команды КВН «Женская сборная Хабаровского края» Варвара Щербакова заявила, что много раз сталкивалась с несправедливостью во время участия в телеигре. Подробности она раскрыла в эфире YouTube-шоу «Предельник».

По словам юмористки, ее до сих пор возмущает тот факт, что в 2017 году «Женскую сборную Хабаровского края» не взяли в четвертьфинал Премьер-лиги КВН. Щербакова считает, что это было «ужасно несправедливо».

«[В КВН] было много чего несправедливого. Это же классика кавээновская, когда кто-то становится чемпионом за былые заслуги. (...) Когда ты женская команда, ты не станешь чемпионом, потому что ты женская команда. (...) Когда чемпионом становится команда, потому что ей уже оплатили поездку в Сочи, а приз — поездка в Сочи. Это все в региональных лигах», — рассказала она.

Щербакова также рассказала, что в телевизионную версию программы никогда не попадет команда, которая плохо выглядит. «Есть человек, который за это (за то, кого покажут по телевизору, — прим. «Ленты.ру») отвечает. И было много случаев: "Фу, этот урод, уберите его со сцены, его не будут снимать"», — вспомнила юмористка. По ее мнению в КВН было много несправедливых решений и редактуры.

Ранее Щербакова заявила, что однажды ее не взяли в судебную передачу «Тест на отцовство» телеканала «Домашний». Она записала на видео трехминутные пробы, где рассказала историю своей героини — медсестры, которая пришла в суд, чтобы доказать, что бывший пациент является отцом ее ребенка. Однако в итоге она так и не дождалась ответа от женщины, занимавшейся подбором актеров.