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08:05, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка высказалась о конкуренции участниц шоу на ТНТ

Юмористка Щербакова рассказала о скрытой конкуренции на шоу «Женский Stand Up» на ТНТ

Кадр: FAMETIMETV / YouTube

Популярная юмористка Варвара Щербакова высказалась о конкуренции участниц шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ. В беседе с журналисткой Лаурой Джугелией, запись которого доступна на YouTube, она призналась, в проекте присутствует скрытое соперничество.

«У нас, конечно же, есть конкуренция, просто она скрытая. За счет того, что проект не соревновательный, это никак не прослеживается», — отметила участница шоу «Женский Stand Up».

Щербакова объяснила, что в окончательный выпуск, который в итоге траслируется в эфире, попадают не все участницы проекта. «Нас очень много, а у передачи ограниченный хронометраж. Не все попадают — примерно восемь человек из 16», — добавила она.

Ранее о конкуренции на проекте высказалась участница «Женский Stand Up» Зоя Яровицына. Юмористка призналась, что ранее сравнивала себя с Щербаковой. Она отметила, что переживала, так как ее коллега на мероприятиях проекта заменила ее в качестве финального комика на выступлениях в связи с более сильным откликом аудитории.

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Олег Давыдов
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