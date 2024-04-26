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09:10, 26 апреля 2024Россия

Уровень паводка в одном российском регионе перестал быть опасным

Уровень паводка в Оренбургской области перестал быть опасным
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Уровень паводка в Оренбургской области перестал быть опасным: он опустился до 888 сантиметров, снизившись на два сантиметра ниже критической отметки. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре, передает ТАСС.

Представители Гидрометцентра пояснили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 869 сантиметров, у Орска — 393 сантиметра, в Илеке — 888 сантиметров, в реке Сакмара у Татарской Каргалы — 792 сантиметра.

Специалисты подчеркнули, что уровень Урала на всей протяженности опустился ниже опасного уровня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что размер выплат пострадавшим при паводках россиянам нужно будет оценить и скорректировать при необходимости. Глава государства поручил сделать это в ходе совещания по ликвидации последствий паводков.

Тогда же Путин рассказал, что в Оренбургской области сложилась наиболее сложная ситуация с паводками. В общей сложности весеннее половодье затронуло 39 регионов страны.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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