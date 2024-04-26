В США прокуроры получили ключевые показания против Трампа

Politico: прокуроры получили показания против Трампа по делу о выборах 2016 года

Прокуроры получили ключевые показания от друга экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, бывшего издателя таблоида National Enquirer Дэвида Пекера по делу о фальсификации выборов 2016 года. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, речь идет о сокрытии Трампом факта отношений с бывшей моделью Playboy Карен Макдугал и порноактрисой Сторми Дэниелс. Пекер признал, что платил им за молчание, а его издание не публиковало никакой информации о факте романов бизнесмена. Он также подтвердил, что целью данной кампании было сокрытие историй, чтобы они не повлияли на имидж Трампа в период выборов 2016 года.

«Да, так и было. Я хотел защитить свою компанию, я хотел защитить себя, а также я хотел защитить Дональда Трампа», — ответил свидетель в суде на вопрос о сокрытии информации перед выборами.

Как отмечают авторы материала, кульминацией сотрудничества стал благодарственный ужин в Белом доме, устроенный Трампом для Пекера в июле 2017 года. В ходе мероприятия президент поинтересовался о ситуации с Макдугал и уточнил, продолжает ли она молчат о факте отношений.

15 апреля в Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о подкупе им порноактрисы Сторми Дэниелс. Политика обвиняют в том, что фактом сокрытия отношений он не предоставил полную информацию избирателям и ввел их в заблуждение о себе как кандидате. Таким образом, судьи могут признать якобы факт фальсификации на выборах 2016 года со стороны Трампа.