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08:11, 25 августа 2023Мир

Дональд Трамп прилетел в Джорджию и сдался властям. Как проходил арест и как экс-президент США его прокомментировал?

Трамп прошел в тюрьме процедуру ареста и вышел под залог в 200 тысяч долларов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Lindsay Dedario / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг, 24 августа, прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия.

Вместе со своими советниками бывший американский лидер провел на борту своего самолета короткую встречу с новым адвокатом Стивеном Садоу. После этого он вышел из самолета и, прежде чем сесть в автомобиль, поблагодарил репортеров, а затем поехал в тюрьму округа Фултон.

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Арест Трампа

По прибытии в тюрьму Трамп был взят под арест и зарегистрирован в тюремных списках. Арест носил формальный характер. Бывшего президента освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Позже офис шерифа округа Фултон распространил так называемый магшот — официальное тюремное фото Дональда Трампа. Экс-президент США стал первым за всю историю страны главой государства — бывшим или действующим,— которого сфотографировали при аресте. В предыдущих трех случаях Трампа при аресте не фотографировали.

При этом достоянием гласности стали основные физические параметры Трампа — они раскрыты в записях тюрьмы. В частности, стало известно, что вес бывшего президента составляет 97,5 килограмма при росте 190,5 сантиметра. Трамп описан как белый голубоглазый блондин или обладатель волос рыжеватого цвета — в буквальном переводе «клубничного» оттенка. Также в документации упомянуты его адрес во Флориде, инкриминируемые статьи и суммы залогов.

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Реакция на произошедшее

После прохождения процедуры ареста Трамп высмеял произошедшее. Свою позицию он высказал журналистам перед тем, как подняться на борт своего самолета.

То, что произошло здесь, — это пародия на правосудие. Я не сделал ничего дурного

Дональд ТрампЭкс-президент США

После этого бывший американский президент впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (бывшая Twitter) — он выложил свой тюремный снимок, добавив к фото надписи «вмешательство в выборы», «никогда не сдавайся» и ссылку на свой сайт.

За три часа с момента публикации пост Трампа набрал 44,7 миллиона просмотров, более 165 тысяч репостов и более 592 тысяч лайков. Последний перед этим пост экс-президента в Twitter был опубликован 8 января 2021 года.

Владелец соцсети, американский предприниматель Илон Маск отреагировал на пост Трампа словами «Следующий уровень».

В свою очередь, сын экс-президента Дональд Трамп-младший начал продажу мерчандайза — футболок, кружек и постеров с изображением тюремной фотографии его отца. В своем аккаунте в X он заявил, что вся прибыль от продажи будет направлена «в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой». Трамп-младший пообещал, что, «в отличие от многих» не будет пытаться нажиться, но сделает все, что в его силах, чтобы помочь.

Действующий американский лидер Джо Байден во время ареста Трампа написал в соцсети Х о том, какой сегодня «отличный день», чтобы пожертвовать на его предвыборную кампанию.

Кстати, пришло в голову, что сегодня отличный день, чтобы пожертвовать на мою кампанию

Джо Байден Президент США

Суд Джорджии начнет разбирательство по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Дональда Трампа, 23 октября текущего года.

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    Марина Совина
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