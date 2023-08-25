Трампа арестовали

CNN: экс-президент США Трамп арестован в тюрьме округа Фултон в Атланте

Экс-президент США Дональд Трамп взят под арест в тюрьме округа Фултон в Атланте, куда он прибыл, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал CNN.

Бывшего главу государства зарегистрировали в тюремных списках. Арест носит формальный характер, вскоре Трампа освободят под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде.

Как сообщает телеканал, Трампа уже покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста.

Суд Джорджии решил начать разбирательство по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Дональда Трампа, 23 октября текущего года.

Ранее Трамп заявил, что с гордостью будет готов пойти под арест по обвинению в попытках повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Как уточнялось, во время трех предыдущих судебных процессов американский политик «шел под арест» властей, когда его быстро отпускали без накладывания каких-либо ограничений. Предполагается, что экс-президент собирается провести похожий сценарий и в штате Джорджия.

