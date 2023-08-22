Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:23, 22 августа 2023Мир

Трамп договорился об освобождении под залог

Трамп договорился о залоге в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский политик, экс-президент США Дональд Трамп договорился, что его отпустят под залог после слушания в суде по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телекомпании, ознакомившейся с судебными документами, представители Трампа согласились выплатить залог в размере 200 тысяч долларов. Помимо этого, условием для выпуска политика на свободу является запрет на его контакты с кем-либо из сообвиняемых или свидетелей по делу.

Ранее Дональд Трамп обвинил действующего президента США в попытке посадить его в тюрьму пожизненно с помощью сфабрикованных дел. Он возмутился тем, что администрация Джо Байдена полагает, будто им сойдет с рук повернуть подобное в лидирующим политическим оппонентом.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР пройдет саммит БРИКС. Что обсудят лидеры организации и какие страны могут пополнить ее ряды?

    Четыре человека погибли после экскурсии по подземным коллекторам в Москве

    19-летнюю дочь Хайди Клум засняли в купальнике на яхте

    В США заявили о подготовке Киева к сокращению военной помощи и победе Трампа

    Российские танкисты пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском

    Трамп договорился об освобождении под залог

    Стало известно об изменении отношения бизнесменов к отцовству

    Бывший тренер сборной России ответил назвавшему кровавыми деньги КХЛ латышу

    Частицы ДНК ретровирусов назвали причиной развития деменции

    Минобороны сообщило о пресечении атаки украинских БПЛА в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости