Трамп договорился об освобождении под залог

Трамп договорился о залоге в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы

Американский политик, экс-президент США Дональд Трамп договорился, что его отпустят под залог после слушания в суде по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телекомпании, ознакомившейся с судебными документами, представители Трампа согласились выплатить залог в размере 200 тысяч долларов. Помимо этого, условием для выпуска политика на свободу является запрет на его контакты с кем-либо из сообвиняемых или свидетелей по делу.

Ранее Дональд Трамп обвинил действующего президента США в попытке посадить его в тюрьму пожизненно с помощью сфабрикованных дел. Он возмутился тем, что администрация Джо Байдена полагает, будто им сойдет с рук повернуть подобное в лидирующим политическим оппонентом.