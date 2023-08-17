Трамп обвинил Байдена в попытке посадить его в тюрьму пожизненно

Трамп заявил о попытке посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам

Бывший американский президент Дональд Трамп обвинил действующее руководство страны в попытке посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. Его слова передает РИА Новости.

Политик отметил, что американская администрация во главе с президентом Джо Байденом уверена, что ей не придется нести ответственность за свои действия. «Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений», — заявил Трамп. По его мнению, нынешние власти США превращают государство в страну третьего мира.

Ранее Трамп призвал проводить судебные процессы по делам против него только после президентских выборов в 2024 году. Он назвал вмешательством в выборы решение прокуратуры начать процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года.